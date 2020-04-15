Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti

İstanbul'da Korona virüs önleme çalışmaları kapsamında sokağa çıkması yasak yaş grubundaki yaşlı bir şehit annesi, oğlunun kabrine gitmek için polisi aradı. Polis, anneyi evinden alarak Edirnekapı Şehitliği'nde yatan şehit jandarma er Hakan Arı'nın mezarına götürdü.

Korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ile 65 ve üzeri yaş grubunun sokağa çıkması yasaklanmıştı. Dünyayı etkisi altına alan küresel salgına karşı Türkiye'de de artan önlemler kapsamında sokağa çıkması yasak olan Güngören'de oturan Hulkiye Esmer adlı bir şehit annesi, 1994 yılında askerlik görevi sırasında Kıbrıs'ta şehit düşen oğlu Jandarma Er Hakan Arı'nın kabrini ziyaret etmek istedi. Şehit oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan Hulkiye Esmer, sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğu için kabristana gidemedi. Şehit annesi bunun üzerine durumu diğer oğlu Veysel Arı ile paylaştı. Oğlu dün polisi arayarak durumu aktardı. Talebi hemen dikkate alan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan şehit annesini Gençosman Mahallesi'ndeki ikametinden alarak ekip otosuyla Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü. Oldukça duygusal anların yaşandığı kabristanda şehit annesinin koluna giren bir polis, 26 yıl önce şehit olan Jandarma Er Hakan Arı'nın kabrinin başına kadar götürdü. Birlikte yapılan duanın ve ziyaretin ardından şehit annesi Hulkiye Esmer, ekip otosuyla tekrar Güngören'deki evine bırakıldı.