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Öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından “Tedbir Al! Hayatta Kal!” sloganı ile ortaokul öğrencilerine doğal afetlere karşı bilinç kazandırmak amacıyla eğitimler veriliyor.


Eyüpsultan Afet Yönetimi yetkilileri tarafından verilen eğitimlerle öğrencilerin doğal afetler konusunda daha bilinçli ve donanımlı olmaları hedefleniyor. Bu kapsamda Dede Korkut Ortaokulunda öğrencilere doğal afetler sırasında, öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiği, alınması gereken tedbirler konularında eğitim verildi.


Eğitim verilen çocukları ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Burada öğrendiklerinizi evde anne ve babalarınıza, kardeşlerinize de öğretin. Bizler deprem bölgesinde yaşıyoruz. Burada öğrendikleriniz sizlere bir gün lazım olabilir. Bizim için önemli olan sağlıklı yaşam. Bunun için doğal afetler konusunda da bilinçli olmamız gerek. İnşallah yakın zamanda çevre konusunda da sizlere eğitimler vereceğiz. Şu sloganı hiç unutmayın; tedbir al, hayatta kal” dedi.


Başkan Köken, seminer sonrası çocuklara el feneri ve düdük dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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