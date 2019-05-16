Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından geleceği eğitim ile şekillendirecek matematik ve fen bilimleri alanında dijital oyun fikirlerinin ve oyunların desteklenmesi amacıyla ikinci düzenlenen ‘Kod Ödülleri' kazananları, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından ilki geçen yıl gerçekleştirilen, Türkiye'de matematik ve Fen Bilimleri alanındaki eğitim oyunlarının ödüllendirildiği ‘kod Ödülleri Eğitim oyunları yarışmasında dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Birincilik ödülleri oyun kategorisinde ‘Kağıt Makinelere' verildi.

Eczacıbaşı Topluluğunun sponsorluğunu üstlendiği yarışma ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, dijital oyunların eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenlendi. Yarışmayai matematik ve fen bilimlerinde öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katıldı.

Toplam ödül 90 bin TL

Toplam ödüllerin 90 bin TL'yi bulduğu yarışmada oyun ve fikir kategorsinide ilk 3'e girenler ödüllendirilirken, tüm katılımcılara da sertifika verildi. Oyun kategorisinde birinci olan Kağıt Makinalar ödülünü TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın elinden aldı.

“Türkiye'ye değil insanlığa da katkısı büyük olacak”

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı yarışmaya başvuran oyunların kalitesinde ve standartlarında beklenmedik oranda artış gördüklerini belirterek, “Uygarlığın aşamasında bir şekilde oyun ve eğitimi birbirinden ayırmışız. Bizler bu eksiği gidermek için buradayız. Ben özelikle ödül alamayacak arkadaşlara şunu belirtmek istiyorum nasıl olsa kazanacakları bir yola çıktılar. Belki bir takım şansızlıklar olabilir, sonuçları istedikleri gibi olmayabilir ama bundan sonraki yolculuklarında eminim ki çok daha farklı bakış açısı ile çok daha progresif bir yapıyla zaten yalnız Türkiye'ye değil insanlığa da katkısı büyük olacaklar. Bundan sonraki yıllarda ise bu ödül töreninin 3'üncü, 5'inci ve 10'uncusunu her birlikte gerçekleştirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.