İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler çizdikleri resimler ve notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu

Korona virüsle mücadelede canını dişine takan Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına ilçedeki okul aile birlikleri üyeleri, kendi emekleriyle hazırladıkları ev yemeklerini ikram etti.


Bayrampaşa'daki Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mobil İmam Hatip Ortaokulu, Nuri Örs Ortaokulu ve Şair Baki İlkokulu okul aile birliği üyeleri korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. ÖNDER İmam Hatip Okulları Okul Aile Birliği komisyon üyelerinden Sabit Boğazkesen'in projesiyle yoğun mesailerinde kuru gıdalarla beslenen Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına, öğrenci velilerinin el emekleriyle hazırladıkları ev yemekleri ikram edildi. Bayrampaşa'da okuyan öğrenciler, yapılan ikramların yanında çizdikleri resimler ve yazdıkları notlarla sağlık çalışanlarına moral oldu. Yapılan ikramlara teşekkür eden Bayrampaşa Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, “Sağlıkla kalın, evde kalın” çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.