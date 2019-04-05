Öğrenciler Dalgalı Ebru Atölyesi'nde hayallerini su yüzüne çıkardı

Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi öğrencileri, Dalgalı Ebru (İspanyol Ebrusu) Atölyesi'nde hayal dünyalarındaki renkleri su yüzüne çıkararak kendi desenlerini oluşturdu.

Özel bireylerin sosyalleşmesi için birbirinden renkli etkinlikler düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, bu kapsamda bir atölye çalışması düzenledi. Ankaralı ebru sanatçısı ve eğitmen Funda Köz Demircin'in Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi'nde eğitim alan çocuklar için gerçekleştirdiği Dalgalı Ebru Atölyesi'ne katılarak ebru yapan özel çocuklar, yeni bir tekniği kullanmanın heyecanıyla tüm hünerlerini sergilerken, birlikte keyif dolu dakikalar yaşadılar.

Ebru sanatının özel çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi eğitmenlerinden ebru sanatçısı Hülya Küçükali, “Çocuklarımızın el ve kol kaslarını geliştiren ebru çalışması, onlara huzur ve mutluluk da veriyor. Engelsiz Yaşam Birimimizde 13 özel çocuğumuzla 4 aydır birebir çalışmalar yapıyoruz. Bugün de ebru sanatçısı Funda Köz Demircin ile birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Ebru teknesi içine damlattıkları boyaları, dans edercesine yaptıkları hareketlerle kağıtla buluşturan çocuklarımız, ortaya harika eserler çıkardı. Çocuklarımızın yaptığı ebru çalışmaları Engelliler Haftası kapsamında Mayıs ayında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak sergide yer alacak” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerinin yaptığı ebruları Beylikdüzü Belediyesinin sosyal medya hesaplarında görüp çok etkilendiğini söyleyen Demircin de, Engelsiz Yaşam Birimi'nde bulunmaktan ve özel çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.