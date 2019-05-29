Öğrenciler için ders zili bu kez Düştepe Oyun Müzesi'nde çaldı

Ataşehir Belediyesinin bu yıl başlattığı uygulamayla, öğrenciler derslerini okul yerine Düştepe Oyun Müzesi'nde yapıyor. Öğrencilere daha keyifli ders yapma fırsatı tanıyan uygulamayla, isteyen okullar derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde işleyebiliyor. Öğrenciler müzeyi gezip aynı zamanda resim dersi için kendilerine model seçebiliyor.

2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sonuna gelinirken, Ataşehirli öğrenciler son derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde oyunlar ve oyuncaklarla bir arada yapmanın keyfini yaşıyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala Teletaş İlkokulu 1. sınıf öğrencileri son resim derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde yaptı. Öğretmenleriyle birlikte müzeyi gezen çocuklar bir yandan oyun ve oyuncak tarihi ile ilgili bilgi edinirken, bir yandan da resimleri için kendilerine model seçti. Dersi eğlenceli ve deneyimli hale getirerek sınıf dışında işleyen öğrenciler çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ataşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Düştepe Oyun Müzesi, tematik müze konseptinde dünyada çocuklar için faaliyete geçirilen müze olma özelliğine sahip. 21 ülkeden, yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan 2 binden fazla oyun ve oyuncağın yer aldığı müzede talep eden okullar derslerini daha keyifli bir hale getirerek işleyebiliyor.

Düştepe Oyun Müzesi Koordinatörlüğü bünyesinde görev yapan Özdal Bal, “19 Mayıs 2015'te müzemiz, Belediye Başkanımız Battal İlgezdi tarafından açıldı. Projesi Sunay Akın'la tasarlandı. Bu koleksiyonların en büyük özelliği, 100 - 150 yıllık olmaları. Burada 2 bini aşkın oyuncak malzemesi var. Buraya hafta içi 2 bini aşkın öğrencimiz katılıyor. Atölyeleri ve etkinlikleri de koyarsak 3 bini aşkın bir ziyaretçimiz var. Burası pazartesi günleri kapalı, haftanın diğer tüm günleri açık. Faaliyetlerimiz de açık. Aslında burası yaşayan bir müze. Buradaki en büyük özelliklerden biri 100 -150 yıllık olan bir oyuncak koleksiyonunun sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de biz burayı açtık. Çocuklar için buranın en büyük özelliklerinden biri de süper kahramanlar. Buraya geldiklerinde o hayal dünyalarını, ‘Düştepe' adında olduğu gibi o hayal dünyalarını kurarak gelebiliyorlar. İstanbul'un her yerinden ücretsiz olarak istedikleri gibi öğrencilerimiz gelebiliyor. Ama okulla geldikleri zaman randevu oluşturuyoruz” diye konuştu.

Öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte müzeyi ziyarete gelen Teletaş İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Alara Kaya, “Burada çok sevdiğim kahramanlar vardı. Çizmeli Kedi, Garfield gibi kedi kahramanları çok seviyorum. Ben burayı çok sevdim. Burada çok değişik şeyler var, mesela kuklalar. Kuklalar genellikle çok yerlerde bulunmaz. Bir de gerçek hayattaki şeylere benzeyen şeyler var, en sevdiğim kahramanlar var. Çizmeli Kedi, Garfield, Pamuk Prenses, hepsi buradaydı. Daha önce hiç kukla görmemiştim” dedi.