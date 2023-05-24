Öğrenciler iş dünyasındaki fırsatları 16'ncı Kariyer Günü'nde keşfetti

16'nci Kariyer Günü, İstanbul Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Öğrenci Dekanı Serhat Butur etkinlikle ilgili, “16'ncı Kariyer Günü, her yıl olduğu gibi öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerine, iş dünyasındaki fırsatları keşfetmelerine ve gelecekteki işverenlerle bağlantı kurmalarına imkan sağladı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Günü etkinliğinin bu yıl 16'ncısı düzenlendi. Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, 2 bin'e yakın öğrenci, 64 farklı markadan tanınmış şirket ve kuruluş katıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “16'ncı Kariyer Günü, her yıl olduğu gibi öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerine, iş dünyasındaki fırsatları keşfetmelerine ve gelecekteki işverenlerle bağlantı kurmalarına imkan sağladı” dedi.

“Kariyer hedeflerini netleştiriyorlar”

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şirket temsilcileri, kendi iş alanları hakkında bilgi verdi, staj ve iş imkânları hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bu etkinlik, öğrencilerin iş dünyasının gerçeklerini daha iyi anlamalarına ve kariyer seçimlerini daha şuurlu bir şekilde yapmalarına yardımcı oldu. Kariyer Günü öğrencilere iş dünyasının kapılarını açma, potansiyel işverenlerle bağlantı kurma ve kariyer hedeflerini netleştirme konusunda büyük bir fırsat sunuyor” şeklinde konuştu.