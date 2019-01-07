Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da öğrenciler, okulların tatil edilmesi için sosyal medyadan Vali Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu.

İstanbul'da başlayan kar yağışının ardından öğrenciler Vali Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. Vali Yerlikaya'nın Instagram ve Twitter hesaplarında öğrenciler, yarın kar tatili yapılması için yorumlar yaptı. Öğrencilerin yaptığı mizahi yorumlar ise güldürdü. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarında, 'Valim bir arkadaş soğuktan hasta olmuş, salgın çıkmadan tatil lütfen', 'Bir duruşu var sanırsın yarın okul tatil', 'Canım valim bu gece yoğun geçecek olan kardan dolayı tatil yapacağınız umut ediyoruz amin sizi çok seviyoruz', 'Vasip amcamız olsaydı tatil yapardı. Ali amca senin ondan neyin eksik?', 'Tamam güldük eğlendik şimdi tatil yap' gibi çok sayıda yorum yer aldı.

İstanbul Valiliğinden ise okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.