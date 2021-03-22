Öğrenciler, kağıt tüketimindeki artışa röportajlarla dikkat çektiler

Ambalaj sektörünün önemli bir büyüme avantajı yakaladığını söyleyen uzmanlar bulaş riski nedeniyle temasın alışverişte de en aza indirildiği bu dönemde e-ticarette yaşanan artışın kâğıt ve karton tüketimini de artırdığını belirtiyor.

Lise öğrencileri, çevreye olan duyarlılıklarını göstermek adına kâğıt tüketimindeki artışa dikkat çekebilmek için bir dizi aktiviteye imza attılar.

İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde kâğıt tüketiminin artmasına dikkat çekmek için yola çıkan Bilfen Anadolu Liseleri öğrencileri,

halkın sevgisini kazanmış sanatçılar, iş adamları ve vatandaşlar ile röportaj yaptı. Yaptıkları röportajları instagram ve youtube adreslerinde yayınlayarak kâğıt tüketiminde farkındalık oluşturmaya çalışan öğrenciler, bu röportajları ve çektikleri fotoğrafları ‘USE LESS' sloganı ile birleştirerek kamu spotu da hazırladı.