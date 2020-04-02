Öğrenciler kurdukları kulüple ailelere yardım kolileri hazırladı

Öğrenciler kurdukları yardımlaşma kulübünün yıl içinde yaptıkları etkinlik ve çalışmalardan elde ettikleri gelirle ihtiyaçlı 30 aileye yardım kolisi ulaştırdı.

İstanbul Beylikdüzü Gökkuşağı Koleji Cambridge öğrencileri kurmuş oldukları Hurts Foundation Kulübünün yıl içinde yaptıkları etkinlik ve çalışmalardan elde ettikleri gelirle ihtiyaçlı 30 aileye yardım kolisi ulaştırdı. Kolejin A Level Programında eğitim gören bir grup öğrenci doktor olmayı hedeflerken yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için Hurt Foundation Kulübünü kurdu. Kolejin tüm şubelerinde kulübün tanıtımını yapan öğrenciler, organizasyon şeması oluşturarak, açtıkları sosyal medya hesaplarından sayılarını artırmayı hedefledi.

Kulübün kuruluşu hakkında açıklamalarda bulunan Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli, “12'nci sınıf öğrencilerinden Ala AbuBakr, ‘Arkadaşlar bu işe başlarken yapmış olduğunuz masraflarınızın faturalarını getirip harcanan nakdi topladığımız paralardan size geri vereceğiz' dediğinde herkes şaşırmıştı. Gönüllü olarak başlattığımız destek için kimse parasını geri almak istemedi fakat Ala'nın fikri kendi kendine kurulan bir dernek hedeflemekti. Bu derneği devam ettirecek diğer alt dönem arkadaşları ileri ki yıllarda kendiliğinden var olmuş bir yardımlaşma zincirinin bir halkası olmalarını hayal ediyordu” dedi.

Gayretli konuşmasını şöyle sürdürdü: “En hızlı maddi akışın mısır satarak sağlayacaklarına karar veren öğrencilerimiz, sonrasında yanına limonata, pamuk şeker, evde hazırladıkları atıştırmalıklarla satış standını zenginleştirdi. T-shirt bastırıp diğer kampüs ziyaretlerine başlayarak satışlarını devam ettirdiler. Aynı zamanda öğrencilerin kullanmadıkları oyuncak ve giyeceklerini toplayarak yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için koliler hazırladılar.”

Öğrencilerin toplanılan paralarla yardıma muhtaç 30 aileye erzak kolisi hazırladığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Hedefimiz her ay etkinliklerimizi zenginleştirerek değişik temalarda ihtiyaç sahiplerine ulaşmak” diye konuştu.