Öğrenciler Mars'ta hayatı hikayeleştirdi

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars'ta Hayat Hikâye Yarışması sonuçlandı. Binlerce öğrencinin kendi hikayeleriyle katıldığı yarışmada ilk 3'e giren öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

Bilge Çocuk Dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Mars'ta Hayat Hikâye Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurabildiği Mars'ta Hayat Hikâye Yarışması'na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikâye de mansiyon ödülüne hak kazandı.

Ödüllerini Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden alacak

Yarışmaya başvurular 2 Mayıs-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren hikâyelerin ödülleri 28 Eylül Cumartesi günü İsfanbul Tema Park'ta düzenlenecek olan törende sahiplerine verilecek. Öğrenciler ödüllerini Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden alacak. Yarışmaya başvuran tüm hikâyeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk Dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

Bilge Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan, Türkiye'de hikâyeciliğin ve hikaye yazarlığının gelişimine katkı vermeye çalıştıklarını belirtti.

'Mars'ta Hayat Hikâye Yarışmasına ülke genelinde ortaokul öğrencilerinin büyük bir katılım gösterdiğini dile getiren Turhan, "Yarışmaya binlerce başvuru aldık. Jürimiz, hikâyeleri değerlendirdi ve ilk 3'ü seçti. Bu etkinlikle yeteneği olan çocukları ortaokul çağında keşfetmeyi amaçlıyoruz" dedi.