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Öğrenciler meslek gözlem programına katıldı

Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri özel bir üniversite tarafından düzenlenen Meslek Gözlem Programı’na katıldı.

Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri özel bir üniversite tarafından düzenlenen Meslek Gözlem Programı'na katıldı.


Programda öğrenciler sağlık alanındaki meslekleri uzman doktorların rehberliğinde yakından tanıma fırsatı bulurlarken, yapılan çalışmaları yerinde izlediler ve notlar aldı. 3 gün süren programın sonunda üniversite tarafından verilen katılım sertifikalarını alan öğrenciler programdan çok memnun kaldıklarını doktorluk mesleği hakkında bilgi edindiklerini ifade etti. Özellikle son iki yılda üniversite yerleştirme sınavları sonucunda sağlık alanındaki bölümlere çok sayıda öğrenci gönderdiklerini ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Öğrencilerimizin sağlık alanındaki mesleklere yoğun ilgileri var. Son iki yıldaki sınavlar neticesinde 72 öğrencimizi tıp fakültelerine gönderdik. Bunun yanı sıra 14 öğrencimiz Diş, 16 öğrencimiz Eczacılık ve 28 öğrencimiz de Sağlık Bilimleri fakültelerini kazandı. Böylelikle iki yılda toplam 130 öğrencimiz tıp fakültelerinin değişik bölümlerinde eğitim almaya başladılar” ifadelerini kullandı.


Bu yıl sınava girecek 12. sınıf öğrencilerinin de tıp fakültesine ilgilerinin olduğuna değinen Yeltekin, Meslek Gözlem Programı'na katılan öğrencilerin doktorluk mesleği hakkında fikir edindiklerini söyledi.

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