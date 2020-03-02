Öğrenciler NASA'yı ziyaret etti

Öğrencilerin dünya görüşlerini ve vizyonlarını değiştirmesine destek olmak, bilime teşvik etme, yerinde inceleme, uygulama, geleceğin uzay çağında olduğunu ve öğrencilerin bu konuda öncü olmaları amacıyla bu yıl 9-16 Şubat tarihleri arasında ikincisi düzenlenen NASA Kennedy Space Uzay Bilim Turu'nda, NASA Kennedy Uzay Merkezi ile Miami - Orlando şehir merkezini gezerek unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Kennedy Uzay Merkezi ziyareti yanı sıra öğrenciler, Miami, Orlando Şehir Turu, Little Havana, South Beach, Universal Studios, Sea World, Millionaires's Row ve Celeberity Homes gibi dünyaca ünlü bölgeleri gezme fırsatı buldu. Orlando Magic - Detroit Pistons NBA maçına katılan öğrenciler basketbolun büyülü dünyasını da izleme fırsatı yakaladı.

Fırlatma rampası ile benzersiz uzay deneyimi

Orlando'da bulunan NASA Kennedy Space Center'a giderek Uzay Bilim turuna başlayan öğrenciler ilk olarak Uzay Mekiği Atlantis'i gezdiler. Shuttle lansmanı içerisinde fırlatma tecrübesi edinen öğrenciler, Kennedy Uzay Merkezi'nde yer alan Efsaneler ve Kahramanlar binası olan Astronaut Hall of Fame'i gezdi. Gün boyunca çeşitli aktiviteler yapan öğrenciler Apollo Saturn V merkezi dahil tüm Kennedy Uzay Merkezi içerisinde otobüs turu gerçekleştirdi.

Astronotla öğle yemeği

Bilim Turu kapsamında Mars'a yolculuk da yapan öğrenciler gerçek bir astronot ile tanışarak IMAX Theather 3D filmleri inceleme ve roket lansmanı da incelediler. Gezi sonrasında astronotla öğle yemeği yiyerek sohbet eden Yakın Doğu Koleji öğrencileri, astronot ile anı fotoğrafı çektirdiler. Yemek sonrası uzay mekiği fırlatma alanlarını, kontrol odasını ve laboratuvarları gören öğrenciler 3D IMAX ile dünyadan uzaya gerçekleşen zor ve heyecanlı yolculukları deneyimledi. Astronotlarla buluşarak uzay uçuşu simülatörlerinde uzay yolculuğunun temel derslerini alan öğrenciler, uzay mekiği kontrolü simülasyonu ile eğitimlerinde astronotlar eşliğinde dersler işleyerek uzay bilimi ve uzay mekiği hakkında bilgiler aldı. Astronotların uzaydaki yaşamını öğrenmek için simülatör eşliğinde uzay üssü yaşamı deneyimi yaşayan öğrenciler Mars deneyimi de yaşadı.

Mars'a yolculuk serüveni

Kennedy Space Center'da astronot eşliğinde Mars eğitimi alan öğrenciler eğitimin ardından mürettebatla marsa iniş, marsta yürüyüş gibi etkinlikler yaptılar. Micgrogravity simülasyon etkinliği yapan öğrenciler uzayda yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Gezide öğrencilere hem lansman kontrol ekibi hem de Orion kapsülü ekibinin bir üyesi olan ve NASA'nın Space Luchsystem (SLS) roketinin bir astronotu eşlik etti. Mars'ta, Base Eğitimi alan öğrenciler Mars'taki temel operasyon merkezini yönetme fırsatına sahip olurken, bitki laboratuvarında hasat bitkilerini incelediler. Ayrıca, 4D Mars Transfer Tiyatrosu ile sanal ortamda Mars'a seyahat deneyimi yaşadılar.

NBA yıldızlarını izlediler

NASA Kennedy Uzay Merkezi ile Miami-Orlando Turu kapsamında öğrenciler, Orlando Magic - Detroit Pistons NBA maçını da izleme şansı elde etti. Hayatlarında ilk kez NBA maçı heyecanı yaşayan Yakın Doğu Koleji öğrencileri, taraftarların doldurduğu salonda, şovlar ve kıyasıya mücadele ile geçen etkileyici maç atmosferini yaşayarak, Orlando'da keyifli bir spor müsabakasına tanıklık ettiler.

Hem eğlendik hem de ufkumuz gelişti

NASA Kennedy Space Center Uzay Bilim Turu'na katılan öğrencilerden Arda Elkıran, “Birçok kişinin ve tabii benim de hayalimi süsleyen bu tura katıldığım için çok mutluyum. Beklentimin çok üstünde bir Amerika gezisi oldu. Üniversite seçimleri arifesinde dünyadaki bilimi, mühendisliği bu kadar yakından görmek beni son derece etkiledi. Ayrıca, NBA maçı hayatımda izlediğim en heyecanlı karşılaşmaydı, devre arası gösteriler muhteşem bir duyguydu, bu büyülü atmosferden çok etkilendim. Bu fırsatı sağlayan okuluma çok teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi.

Ada Polat ise, “Geleceğin dünyasını görüp, geleceğimiz için büyük düşünebilme becerisini kazandığımız bir gezi oldu. Dünyada bilim adına neler olduğunu görüp bunların da bizlere uzak olmadığını gördük. Hem çok eğlenip hem de ufkumuzun bu denli gelişeceği başka bir program düşünemiyorum. Uzun süre etkisinden çıkamayacağımız kesin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Kalıpların dışına çıkarak özgür öğrenme modeli yaygınlaşmalı

Düzenlenen geziyle ilgili bilgiler aktaran Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, eğitimde önceliğin her yaşta öğrencinin mutlu olması olduğunu ifade ederek, her öğrencinin öğrenme olgusunun değişiklik gösterdiğini, kalıpların dışına çıkarak ve özgür bırakılarak, öğrendikleri bilgiyi nasıl kullanacaklarını göstermeyi amaçladıklarını, bu gezinin de amaçlarına hizmet ettiğini söyledi.

İdris, “Alışagelmiş klasik eğitim kalıplarının artık yıkılması gerekiyor. Rutin ve olağan düşünce biçimlerini kırarak bilimsel düşünceyi harekete geçirecek, öğrencileri gelecekleri için büyük düşünebilme becerisini kazandırmayı ön planda tutan eğitim modelleri benimsenmeli. Bilimsel araştırmaları yerinde gözlemlemek amacıyla düzenlediğimiz geziyle Yakın Doğu Koleji öğrencilerimize uzay deneyimi yaşama hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunduk” dedi.