Öğrenciler podyumda tasarımlarını sergileyecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adayları tarafından hazırlanan ve koleksiyon çalışmalarının sergileneceği yılsonu defilesi 19 Temmuz'da santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşecek. Pandeminin ardından ilk kez seyirci katılımıyla gerçekleşecek defilede 82 tasarım sunulacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adayları, koleksiyon çalışmalarını defile ile sergileyecek. 25 öğrencinin mezuniyet projeleri için hazırladığı 82 tasarımın sergileneceği defile 19 Temmuz'da santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşecek. Koleksiyon Geliştirme dersi kapsamında hazırlanan ve tasarımdan dikişe tüm süreçlerin öğrenciler tarafından üstlenildiği özgün çalışmalarda 2023-2024 renk ve trendleri de yansıtılıyor.

2018 yılından bu yana her sene düzenlenen ve son iki yıldır pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen defile, bu yıl yeniden seyircilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Son yıllarda ülkemizde ihracat rekorlarıyla anılan ve BİLGİ mezunlarının da giderek artan bir şekilde kendilerine yer bulduğu tekstil ve giyim sektörünün önde gelen isimleri de defilede izleyici olarak bulunacak. Öğrenciler özgün tasarımlarını izleyiciyle ve tekstil sektörü profesyonelleriyle buluşturacak.

Defilede yer alacak tasarımlarda Çatalhöyük gibi pek çok güncel tema da işleniyor. Aksesuar, kumaş tasarımı ve dikiş detayları gibi tüm süreçleri öğrencilerin üstlendiği çalışmalarda sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kültürel miras, popüler kültür, punk kültürü, cinsiyet ve göç gibi farklı temalar modaya yansıtılıyor.

Defile ile ilgili güncel haberlerin sosyal medya hesabı üzerinden takip edilebildiği belirtildi.