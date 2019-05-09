Öğrenciler tasarımlarıyla yarıştı

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü, Eroğlu Holding'e ait LOFT jeans firması ile ortaklaşa “Kendi Giysini Kendin Yarat ”workshop etkinliğini düzenledi. Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi B4-Fuaye alanına gerçekleşen etkinlikte Moda Tasarımı Bölüm öğrencileri, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen, Moda Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çelikyay, Arş. Gör. Sibel Algül ve Loft Jeans Kurumsal İletişim Direktörü ve Tasarımcı Erdal Güvenç'le birlikte kendi t-shirt ve jeanlerini tasarladılar.

Yarışırken tasarladılar

Workshop etkinliğinde öğrenciler kendi tasarımlarını yaptı. Bölüm hocaları ve sektörden isimler bu tasarımları değerlendirdi. Öğrencilerin elindeki malzemelerle düz bir jean ve t-shirtü kendi tarzlarına göre nasıl daha trend bir tasarıma dönüştürdüklerine bakıldı. Öğrenciler aynı malzemelerle çok farklı tarzda tasarımlar yaptı.

Öğrenciler sektörün provasını yaptı

Öğrencileri tekstil sektöründe Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olan başarılı iş adamları, tasarımcılar ve bilim insanlarıyla bir araya getirmeye özen gösterdiklerini kaydeden Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen, böylece öğrencilerin; tasarım, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında deneyim kazandığını söyledi. Bu tarz etkinliklerle Moda Tasarımı öğrencilerinin mezun olmadan önce tekstil sektörüyle bir araya gelerek, sektörün tüm ihtiyaçlarını önceden tespit etme imkânı da bulduklarını ifade eden Doç. Dr. Öngen, ”Öğrencilerimizin bölüm hocalarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak donanımlı bir şekilde eğitim ve öğretimlerini tamamlamalarını istiyoruz. Ayrıca öğrencilerin, mezun olmadan önce eğitimleri sırasında iş hayatının küçük bir provasını yapma imkânı buluyorlar. Bölüm olarak bu tarz çalışmalara çok önem veriyoruz” dedi.

Bu etkinliği marka adına üç yıldır yaptıklarını belirten Loft Jeans Kurumsal İletişim Direktörü ve Tasarımcı Erdal Güvenç ise gençlerin moda ve tasarımda biraz daha kendilerine özgü tasarımlar oluşturmalarını istediklerini söyledi. Güvenç, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Öğrencilerin jean ve t-shirt üzerinde kendi tasarımlarını oluşturmalarını istedik. Çünkü jean artık toplumumuzda çok yaygınlaştı. Toplantılarda, abiyelerde ve günlük hayatın her alanında kullanılır hale geldi. Biz de firma olarak bu çalışmalarla öğrencilerin kişiye özel tasarımlar çıkarmalarına destek olduk. Öğrenciler çeşitli yapışkanlı armalar, süslemeler ve düğmelerle bu çalışmaları yaptılar. Onlara eski ya da artık giymek istemedikleri giysileriyle yeni tasarımlar yapabileceklerini gösterdik. Evdeki malzemelerle trend kıyafetler yaparak, modaya hiç para harcamadan kendilerine özel tasarımlar yapabileceklerini uygulamalı olarak anlattık. “

Etkinliğin sonunda Doç. Dr. Ayşe Gamze Öngen, öğrencilere verdikleri destekten dolayı Tasarımcı Erdal Güvenç'e “Teşekkür Belgesi” takdim etti.