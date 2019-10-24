Öğrenciler tohum ekip hayvan besledi

Esenlerli öğrenciler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde öğretmenleri ile birlikte çim tohumu ektiler, hayvanat bahçesi, meyve bahçesi ve sebze bahçelerini de gezdiler, hayvanları besleyip piknik yaptılar.

Esenlerli öğrenciler, çimlendirme, bakım ve ağaç dikimi için tadilata giren 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde çimlendirme çalışmalarına destek oldular. Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalara katılan Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu öğrencileri, belediye ekipleri tarafından kendilerine dağıtılan çim tohumlarını öğretmenleri ile birlikte ektiler. Öğrenciler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan hayvanat bahçesi, meyve bahçesi ve sebze bahçelerini de gezdiler, hayvanları beslediler. Millet Bahçesi'nde yetişen meyve ve sebzelerle ilgili öğretmenlerinden bilgiler aldılar. Etkinliğin ardından öğrenciler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde piknik yaptılar.

Doğayla iç içe olmanın sevincini yaşadılar

Öğrencilerine doğayı, hayvanları bitkileri sevdirmek, bu bilinci aşılamak için bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Hasip Dinçsoy İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ünver, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve belediye yetkililerine bu imkânı sağladıkları için teşekkür etti. Öğrenciler yaptıkları çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını, doğayla iç içe olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek bu tür etkinliklere her daim katılmak istediklerini ifade ettiler.