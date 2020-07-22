Öğrenciler üniversitelerine puan verdi

Maltepe Üniversitesi, ‘Genel Memnuniyet Sıralaması'nda tüm üniversiteler arasında 20'inci, vakıf kurumları arasında 11'inci sırada yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması TÜMA 2020 sonuçlarıyla üniversitelerin karneleri açıklandı. Türkiye'deki 125'i devlet ve 67'si vakıf olmak üzere 192 üniversitede eğitim gören 39 bin 386 öğrenciye ulaşan ÜniAr, Mart ve Nisan ayları boyunca veri topladı. Üniversitelerin büyüklüğüne göre değişen oranlarda öğrenci katılımının sağlandığı TÜMA 2020 ile bu kez öğrenciler üniversitelerine not verdi. Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlanan çalışmayla, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlayarak, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri öğrenci merkezli kurumlar haline getirme yolunda rehber olunması amaçlanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de 192 üniversitenin 11'i ‘A+', 15'i ise ‘A' seviyesinde yer aldı. Bu veriye göre Türkiye'deki 26 üniversite ‘öğrencilerinin beklentilerini ‘üst düzeyde' karşılayabiliyor. ÜniAR sonuçlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Bu 26 üniversitenin öğrenciler ve veliler açısından gelecek kaygısının az olduğu, yaşam ve eğitim kalitesinin beklentilerin üzerinde karşılandığı mutlu bir üniversite kültürü sunmada oldukça öne çıktıkları anlaşılmaktadır" yorumunda bulundu.

TÜMA 2020 sonuçlarına göre, 197 eğitim kurumu arasında Maltepe Üniversitesi, ‘Genel Memnuniyet Sıralaması'nda 20. sırada yer aldı. Maltepe Üniversitesi, 2019 yılında yapılan araştırmada 21. sıradaydı, bu yıl bir basamak üste yükselmiş oldu. Aynı kategoride tüm vakıf üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı.

Maltepe Üniversitesi, vakıf üniversiteleri sıralamasında ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet' sıralamasında 9'ncu sırada, ‘Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı' sıralamasında 18'inci, ‘Yerleşke Ve Yaşamının Doyuruculuğu' sıralamasında 15'inci, ‘Akademik Destek ve İlgi' sıralamasında 17'inci, ‘Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği' sıralamasında 12'inci, ‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Memnuniyeti' sıralamasında 15'inci sırada yer aldı.

Maltepe Üniversitesi, tüm eğitim kurumları arasında ise ‘Kurumun Yönetimi ve İşleyişinden Memnuniyet' değerlendirmesinde 14. sıraya yerleşti. ‘Öğrenme İmkânı ve Kaynaklarının Zenginliği' kategorisinde 27'nci, ‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği' kategorisinde ise 30'ncu sırada yer alan Maltepe Üniversitesi ‘A' düzeyinde puan aldığı diğer kategoriler olan ‘Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu'nda 34'ncü, ‘Akademik Destek Ve İlgi' sıralamasında ise 33'ncü sırada bulunuyor.

Prof. Şahin Karasar'a ödül

Ayrıca; Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan ‘Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği' uyguladı. Devlet ve vakıf olmak üzere toplam 192 üniversitenin rektörlerine ilişkin öğrenci verilerine göre yapılan analizde en yüksek skorları alan rektörler belirlendi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, üniversite yönetimindeki üstün performansı nedeniyle Bronz Ödül'e layık görüldü.