Öğrenciler Uzay Haftası kapsamında teleskop ile Jüpiter'i gözlemlediler

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi'ne kayıtlı öğrenciler, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan Gözlemevi'nde uzay hakkında bilgiler alarak teleskop ile Jüpiter'i gözlemledi. Düzenlenen etkinlikten mutlu olan gençler, “Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan Uzay Gözlemevi'nde gerçekten çok bilgi var. Burada çok güzel imkânlar var” dedi.

Tuzla'da, 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Uzay Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. İstanbul'un en fonksiyonel parkı Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan Gözlemevi (Planetaryum)'nde TUZGEM ve Bilgi Evi öğrencilerine uzay eğitimi verildi. Verilen eğitim kapsamında öğrenciler, önce uzay hakkında film izleyerek bilgiler aldı. Etkinliğe katılanlar daha sonra sergi alanında, TUZGEM ve Bilgi Evi'nde resim dersleri alan öğrencilerin hazırladığı uzay resimlerini inceledi. Uzay meraklısı öğrenciler programın sonunda Gözlemevi'nin üst katında bulunan teleskop ile Jüpiter'i gözlemlediler. Programda öğrenciler hem Uzay hakkında bilgiler aldılar hem de teleskop ile Gökyüzü'nün gizemli dünyasını keşfettiler.

“Burada çok güzel imkanlar var”

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Gözlemevi'nde çok güzel imkânlar olduğunu belirten Hakan Üstün,” Üniversiteye hazırlanıyorum. Uzay Haftası kapsamında Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan gözlemevine ziyarete geldik. Burada güneş sistemi ve gezegenler ile alakalı gerçekten çok bilgi var. Burada çok güzel imkanlar var. Uzaya olan merakım çok fazla. Uzay'da yalnız kalma düşüncesi bile bana ters kalıyor. O kadar büyük ve sonsuz büyüklükte olduğu için çok garibime kaçıyor. Bu yüzden uzay beni daha çok içine çekiyor” dedi.

“Fizik bilimine çok ilgiliyim”

Fizik bilimine çok ilgili olduğunu belirten Ceyda Turan, ”Fizik bilimine çok ilgiliyim. İleride Astronomi ile ilgili işler yapmayı düşünüyorum. Güneş sisteminde en çok Venüs'ü seviyorum. Çünkü geçenlerde Venüs'te Fosfin Gazı bulundu. Ve orada canlı yaşamı olabilir. Daha sonra Mars'ı seviyorum. Orada ileride koloni kurulabileceğini söylüyorlar. Belki de orada yaşam kurulabilir” dedi. Ezgi Kılıç ise,” Uzay haftası kapsamında gözlemevine geldik. Teleskop ile uzay gözlemi yapacağız” dedi.

“Öğretmenim soru sorduğunda cevap verebileceğim”

Gözlemevi'nde aldığı eğitim sonucunda artık öğretmeninin sorduğu sorulara cevap verebileceğini belirten 11 yaşındaki Mihcan Koçyiğit,” Buraya İçmeler Bilgi Evi'nden geldim. 11 yaşındayım. Şu an 7'inci sınıfta olduğum için bu konulara Fen Bilimleri dersinde ağırlık veriyoruz. Çok ihtiyacım vardı. Derslere odaklanamıyordum. Buraya geldim bilgiler topladım. Öğretmenim bir soru sorduğu zaman hemen cevap verebileceğim. Uzay benim için Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları anlatıyor. Oraya çıkmak çok istiyorum. Astronot olmak isterim. Anlatılanlardan en ilginç bulduğum astronotların geçtiği deneyler oldu. Çok zorlu deneyler. Soğuk, sıcak ve elektrik testlerinden geçiyorlar. Çok zorlu bir meslek ama yine de yapacağım” dedi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan bilim, kültür ve spor üniteleri hem Tuzla ilçesinde bulunan öğrencilere hem de ilçe dışarısında bulunan öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.