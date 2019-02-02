Öğrenciler yarıyıl tatilini izcilik kampında geçirdi

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü üyesi 25 öğrenci karnelerini aldıktan sonra Bolu Aladağ'da düzenlenen izci kampına koştu. İnternet ve telefondan uzakta bir hafta tatil yapan öğrenciler, ateş yakmaktan iz takibine kadar ağır kış şartları altında hayatını sürdürmeyi öğrendi. Kampın ilk günü uyum güçlüğü yaşayan öğrenciler, kamptan ayrılmakta zorlandı.

27 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı düzenlendi. Karnelerini aldıktan sonra çantalarını tutan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 25 sporcu da değişik illerden gelen 700 izcinin arasına katıldı.

Başalan Yaylası Tevfik Rüştü Günday İzcilik Tesisi'nde gerçekleştirilen kış kampında internet, telefon, bilgisayar ve teknolojik aletlerin kullanması yasaklandı. Bu sayede çocuklar günlük hayatın karmaşasından ve sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze ve gerçek iletişim imkanı buldu. İlk gece birbiriyle tanışıp arkadaş olan 11-15 yaş arasındaki çocuklar, ertesi gün doğan güneşle birlikte kamp faaliyetlerine başladı. İzciler, ağır kış şartları altında hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacıyla gerçekleştirilen izcilik eğitimlerini ormanlık alanda karlar üstünde gerçekleştirdi.

"Kamp ateşi etrafında müzik eşliğinde şarkılar söylenip eğleniyorlar"

Liderlerin öncülüğünde öğrencilere gün içinde ilk yardım, arama-kurtarma, karda çadır kurma, iglo yapma, kızakla kaymak, dağcılık, balta kullanma, odun kırma, ateş çeşitlerini öğrenme, ateş yakma, soba yakma, beslenme, iz takibi ve yön bulma gibi karda zorlu şartlarda nasıl yaşanacağına dair eğitimler verildi. Günü yorgun ama eğlenceli bir şekilde geçiren izciler, akşam yemeğinden sonra kamp ateşi yakarak etrafında toplanıp sohbet etti, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip eğlendi. Gece boyunca izcilerin bir kısmı uyurken bir kısmı da sabaha kadar ikişer saat dönüşümlü olarak nöbet tuttu.

Bolu'da konakladıkları 7 gün boyunca sıcak ve samimi bir ortamda bulunmanın yanı sıra yeni dostluklar edinen çocuklar ayrılık zamanı geldiğinde duygusal anlar yaşadı. İlk kamp günü uyum sıkıntısı yaşayan öğrenciler, tatil bitişi ayrılmakta zorlandı. İzci kamplarının kardeşliği pekiştirdiğini, muhabbeti artırdığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımız izcilik kampında biraz yorulsalar da hayatı öğreniyorlar. Eğitmenlerimiz onların özgüven kazanmalarına ve liderlik ruhunun gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.