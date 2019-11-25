Öğrenciler yetenekleriyle burs kazanıyor

Türkiye'de ilk kez sınav sonuçlarına bakmaksızın alanında başarılı öğrencilere burs veren ApplyBAU sistemine, başvurular başladı. Ulusal ve uluslararası birçok başarılı öğrencinin burs alarak eğitimini tamamladığı sisteme internet üzerinden başvurular alınmaya başlandı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından ApplyBAU adıyla hayata geçirilen başvuru kabul sistemi, üniversite hayali kuran öğrencilere kişisel becerileri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda burs vermeye devam ediyor. ApplyBAU sistemi, 7 yıldır 3 bin 579 öğrenciye burs imkanı sağladı. Sisteme başvuru yapacak öğrencilerin üniversite sınavına girecek öğrenciler olması gerekirken, öğrencinin ise burs aldığı bölümün ücretli kontenjanına yerleşmesiyle bursu geçerli olmaya başlıyor. Öğrencilerin müfredat bazlı çalışmaları yerine ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre eğitim alması gerektiğini savunan BAU, 81 ilden gelen başvuruları değerlendirerek, burslandırma yapıyor. Ceza, Deniz ve Uluslararası Hukuk gibi geniş bir yelpazede alanları olan BAU Hukuk bölümü de bu yıl ApplyBAU burslandırma sistemine dahil edildi.

“Kendi enerjisini kendi üretecek site tasarlıyoruz”

Tekirdağ'da yaşadığı evin elektrik ihtiyacını kendi yaptığı sistemle karşılayan, BAU Enerji Sistemleri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Selim Evrenos, “ApplyBAU'ya Tekirdağ'da ailemle oturduğum ev için yaptığım projeyle başvuru yaptım. Evimizin elektrik ihtiyacını kendi yaptığım sistemle karşılıyoruz. Projemi detaylı bir şekilde yazarak gönderdim. Ardından mülakata çağrıldım ve yüzde 100 bursla okula kabul edildim. Şimdi ise bir site tasarlıyoruz. Siteyi, kendi enerjisini kendisi üretecek aynı zamanda da kendi giderlerini de karşılayabilecek bir şekilde tasarlıyoruz. Sitede güneş panelleri ve rüzgar tribünleri yapacağız. Bütün su sistemi arıtılacak ve bahçede bir şeyler yetiştirilmek üzere de kullanılacak. Ekstradan güneş panelleri yetmezse, boş bir arsada ekstradan güneş panellerinin altına lavanta ekilecek. Lavantalardan da lavanta balı ve yağı yapılacak. Böylece site kendi içerinde oluşacak masraflı bunun üretimi ve satımıyla karşılayabilecek. Bu konuda okulumdan çok destek alıyorum. Okulda kendi projesini hayata geçiren çok sayıda öğrenci var. Hem onlardan hem de okuldan destek görmek işimi kolaylaştırıyor. Türkiye'nin en iyi firmalarının sahipleriyle bir araya gelme fırsatı yakalıyorum. Projelerimi kendilerine sunabiliyorum. Bu anlamda gerçekten çok şanslıyım” şeklinde konuştu.

ApplyBAU başvuru aşamaları

21 Ekim tarihinde başlayan ApplyBAU başvuru aşamaları ise şu şekilde; öğrenci ilk aşamada https://applybau.com/ sitesine girerek kendisinden istenilen bilgileri doldurur. Öğrenci, başvuru esnasında kişisel özelliklerini, hayallerini, projelerini, sosyal sorumluluk alanında neler yaptığını ve hangi bölümü neden istediğini anlatır. Mimarlık, Hukuk, Eğitim Bilimleri, İletişim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek okulu, Pilotaj ve Psikoloji gibi birçok alanda yetenekleri çerçevesinde eğitim alan öğrenciler, hak ettikleri ApplyBAU bursunu eğitimleri süresince kesintiye uğramadan kullanabiliyorlar.