Öğrencilerden Ali Yerlikaya'ya kar tatili mesajları

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sosyal medyada aracılığı ile öğrenciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı okulların tatil edilmesi için mesaj yağmuruna tuttu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı öğrencilerde tatil ümidi uyandırdı. Tatil isteyen öğrenciler sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Birbirinden ilginç tweetler atan öğrenciler okulların tatil edilmesini istedi. Sosyal medyadan Vali Yerlikaya'ya gelen öğrenci mesajlarından bazıları şöyle:

"'Güzel valim kar diz boyunu geçti evde zeytin yok lütfen tatil edin', 'Valimcim yürüyemiyoruz çok kar var göz gözü görmüyo her yer kar adım atamıyoruz kardan her yer bembeyaz ah valim vah valim bizi bi gör valim', 'Adını Karlara Yazdım Valimmm Lütfen Tatil olsun okul', 'Valim donuyoruz Beylikdüzüne penguenler bastı tatil istiyoruz.'”