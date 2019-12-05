Öğrencilerden Başkan Yıldız'ı duygulandıran şiir

Turabibaba Kütüphanesinde düzenlenen Kırmızı Sedir söyleşisine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a öğrenciler, ezberledikleri “Sevgi Çelengi” şiirini okuyarak sürpriz yaptı.

Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan okullarda ve kütüphanelerde düzenlediği Kırmızı Sedir Söyleşileri ile öğrencileri sevdikleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Her hafta farklı yazarların katıldığı söyleşilerin bu haftaki konuğu Yazar Bestami Yazgan oldu. Turabibaba Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Yazar Yazgan öğrencilerin yazarlık hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Duygulandıran sürpriz

Söyleşide öğrenciler Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a ezberledikleri “Sevgi Çelengi” şiirini okuyarak sürpriz yaptılar. Sürpriz karşısında duygulanan Başkan Yıldız öğrencilere teşekkür etti. Yoğun ilgi gören söyleşi, öğrencilerin Başkan Yıldız'ın daha önce kendilerine hediye ettiği yazarın “Bilgi Çiçeği Öğretmenim” kitabını yazara imzalatmasıyla sona erdi. Yazar Bestami Yazgan daha sonra Okmeydanı ve Çıksalın Kütüphanelerinde öğrencilerle bir araya geldi.