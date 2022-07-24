Öğrencilerden tercih ve tanıtım günlerinde Atlas Üniversitesi'ne yoğun ilgi

Tercih ve tanıtım günleri çerçevesinde İstanbul Atlas Üniversitesi'nin kurduğu stant, aday öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler ile ailelerinin üniversite arayışları da başladı. İstanbul Atlas Üniversitesi de adaylar için üniversitedeki taban puanlar, laboratuvarlar, burslar, iş imkanları, sosyal aktiviteler, araştırma merkezleri, kütüphaneler, öğrenci kulüpleri, değişim programlarının anlatıldığı stant kurdu. Standı gezen öğrenciler ile velileri, birçok konuda akademisyenler ve okulun öğrencilerinden bilgi aldı.

Tercih ve tanıtım günlerine ilişkin açıklama yapan Öğretim Üyesi Dr. Sema Ketenci, "Gelen profile baktığımızda öğrenciler ve veliler artık bilinçli bir şekilde geliyorlar. Doktor Yusuf Elgörmüş hem kurumumuzun hem de hastanemizin sahibi. Onun önderliğinde açılmış hastanemiz 22 senedir kaliteli bir sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Kontenjanların arttığı durumlar var. Bunlar artınca kaçla kapattığınızın bir önemi yok. Dolayısıyla biraz daha o bant düşmeye başlıyor, bu anlamda öğrenciler de veliler de bize kadar belki ulaşır bu oranlar diye heyecanlanıyor. Kontenjanlarımızı arttırdığımız için de bu anlamda mutluyuz. O yüzden daha fazla öğrenciye ulaşacağız. Bu sene çok önemli bir ayrıntı var bizim üniversitemiz için, tercih yaparken yukarıda yaptıkları tercih ücret ödemeyecekleri bir üniversite olursa o zaman direkt bizden tercih indiriminden yararlanıyorlar" dedi.

"Okulumuzu tercih etmelerindeki en büyük sebep hocalarımız ve okulumuzun bütün projelerimize destek vermesidir"

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Can Seçkin, şu anda Ankara'da staj gördüğünü söyleyerek, "Okulumuzda 'Akıllı Kampüs' projemiz mevcut. Akıllı Kampüs olarak okullarımızın odalarına, ortak kullanım alanlarına sensörler yerleştiriyoruz. Bu sensörleri de internet sitemizden ve mobil uygulamamızdan görebiliyoruz. Okulumuz her türlü imkanı sağlıyor, proje yapmamız için bize destek oluyor. Hem TÜBİTAK hem de TEKNOFEST için projemiz var. Okulumuzu tercih etmelerindeki en büyük sebep hocalarımız ve okulumuzun bütün projelerimize destek vermesidir. Okulumuzun sanal ikizi mevcut. Bu ne demek? İnternet sitesinde okulumuzun üç boyutlu metaverse versiyonu mevcut. Okulumuzun internet sitelerinden bakılabilecek tamamen aynı, odaların bütün iç yapısı ve dış yapısı mevcut. Bu versiyonumuz sanal ikizi oluyor. Öğrencilerin optimum seviyede okul içinde vakit geçirmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Naz Usta ise, "Bizim projemiz TEKNOFEST ile ilgili. Bu sene TEKNOFEST'e katıldık ve finale kaldık. Projemiz 'afet yönetimi' kategorisinde. Mesela bir doğal afet olduğunda, deprem olduğunda kazazedeler için ilk 60 saat çok önemli. Projede bizim oluşturduğumuz dronlarımız ile yazılımımız itfaiye ve ambulansların daha kolay yollardan nasıl gideceğini ayarlıyor" ifadelerini kullandı.

"Tanıtım günlerimiz 5 Ağustos'a kadar devam edecek"

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Beyza Çermikli, "Mühendislik Türkiye'de her zaman popüler olan, gelişen teknoloji ile ülkemizde ve dünyada bilim çağının gelmesi ile beraber değerini gittikçe artıran ve popüler olan bir meslek disiplini. Her zaman da bu konuda kariyer hedefinde öğrencilerimizin de sıklıkla tercih ettiği bölümler arasında geliyor. 18 Temmuz'da başlayan tanıtım günlerimiz 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu çerçevede fakültemizle ilgilenen, mühendislik bölümlerimizle ilgilenen öğrencilerimizi fakültemizi görmeye, hem kampüsümüzü görmeye, hem hocalarımızla tanışmaya hem de üniversitenin havasını solumaya mutlaka bekliyoruz" diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammet Reşit Kaplan, "NFT bu kripto, Bitcoin gibi aynı şifrelemeyi kullanan bir sistemin ses ve videoları şifreleyerek güvene alabileceğiniz, güvenli bir depolama sunabileceğiniz bir sistem. Mezun olduğumuzda diplomamızın eş zamanlı olarak olarak NFT olarak verilmesi, ek olarak da özgeçmişimizde bulunması gereken önemli belgelerin de NFT olarak verilmesine çalışıyoruz. Kendi Atlas Üniversitesi bünyemizde coin olarak Atlas Token çıkartmak istiyoruz. Eş zamanlı olarak da katıldığı etkinliklerden kazandıkları takenlarla anlaşmalı yerler ve üniversitemiz için de kullanılmasını teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca ben kendi şirketimi kurdum. İki ortaklı bir şirketim bulunmakta, okulda kuluçka sistemine başvurdum. Bu konuda beni bilgilendirdiler, mentörlük olarak da profesörlerimiz de bütün hocalarımız da yardım ediyor" dedi.

"Tüm aday öğrencilerimizi Atlas Vadi kampüsümüze bekliyoruz"

Tercih ve tanıtım günlerinin çok verimli geçtiğini söyleyen Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Veysel Tip ise, "Tüm üniversiteler burada ve adeta şenlik havası mevcut. Ayrıca Atlas Üniversitesi olarak burada yerimizi almış bulunmaktayız. 18 Temmuz'da başlamış olup, 5 Ağustos'ta sona erecek tercih ve tanıtım günlerimiz için tüm aday öğrencilerimizi Atlas Vadi kampüsümüze bekliyoruz. Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bizim en çok düşündüğümüz, konuştuğumuz durumlardan bir tanesi hastanemiz. Okulumuzun en önemli işlevlerinden bir tanesi de laboratuvar ve kütüphane. 450 kişilik kütüphanemiz var. Ayrıca 6 bin 100 metrekare alanlık bir laboratuvar alanına sahibiz. Tüm Tıp Fakültesi ve diğer bölümdeki aday öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.