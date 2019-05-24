Öğrencilere betonerme yapı sistemleri atölyesi

Sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak için İSOV Zincirlikuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Betonarme Yapı Sistemleri Atölyesi açıldı.

Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, öğrencileri şimdiden iş hayatına hazırlamayı ve eğitim-sektör işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, "Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu iş gücünü oluşturmak için öğrencilere 40 yıllık deneyimimizi sözlü ve uygulamalı olarak aktaracağız" dedi.

Urfalılar, son iki yılda 32 farklı üniversiteden yaklaşık 5 bin öğrenci ile buluştuklarını ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sanayi-okul işbirliklerinin sektör ve ülke adına çok büyük bir önem taşıdığını belirten Urfalılar, şöyle konuştu:

"Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEB'in Türkiye Geneli Proje Okullar kapsamına alınan 188 Meslek Lisesi'nden biri. Biz burada açtığımız atölye ile mezunların niteliğini arttırarak iş hayatına hazırlamayı sağlamayı, eğitim-sektör işbirliğini güçlendirmeyi, ülkemiz işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu vasıflı, bilgili, becerikli elaman yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bakanlığımız, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası ile beraber çalışacak bir platformun parçası olmak açıkçası bizi önümüzdeki seneler için daha da motive ediyor."

Ortaya konan işbirliğinin herkes için çok doğru bir karar olduğunun altını çizen Urfalılar, "1504 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuzda her öğrenciye dokunabilmek ve onun sektör konusunda ilk elden bilgiye sahip olarak mezun olmasını istiyoruz. Açıkçası öğrencilere ve onları eğiten eğitim kurumlarına sanayici olarak ne tür bir mezun istediğimizi ilk elden tanımlamak çok önemli. Betonarme Yapı Sistemleri haricimizde okulumuzda 13 farklı bölüm olduğu düşünülürse daha birçok sanayici arkadaşımızın benzer projelerle bu sürece katkı sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Amacımız, şirketimizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu iş gücünü oluşturmak için öğrencilere 40 yıllık deneyimimizi sözlü ve uygulamalı olarak aktarmak” dedi.