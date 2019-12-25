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Öğrencilere burs kazanma fırsatı

Ortaokul ve lise öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim yılında burslu eğitim görmek için sınava girecekler.



Florya Uğur Koleji 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bursluluk Sınavı bu yıl 4 Ocak 2019 Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler kabul edileceği sınav, iki seans olarak yapılacak ve sınavda başarılı olanlar derecelerine göre burs kazanacaklar.


Başvuru sahipleri seans kontenjanları dahilinde istedikleri seansı seçebileceği kaydedilirken, kolejin internet sitesi üzerinden başvuru formunu dolduran öğrenciler sınava kabul edilecek.

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