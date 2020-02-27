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Öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimi

Avcılar Belediyesi’nin “Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi” kapsamında okullarda başlattığı bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Avcılar Belediyesi'nin “Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi” kapsamında okullarda başlattığı bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.


Çevre duyarlılığına sahip yeni nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla Avcılar Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda başlatılan bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerde öğrencilere geri dönüşümün önemi, geri dönüşüme kazandırılması gereken atıklar ve ham maddeler hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca eğitim programında, geri dönüşümün çevre ve toplum açısından önemi ifade edilerek, teknik bilgiler çerçevesinde geri dönüşümün doğal hayata ve ekonomiye katkıları da aktarılıyor.



İklim değişikliğini önleme mücadelesi okullarda


Eğitimlerde, öğrencilere iklim değişikliği ile mücadele konusunda kişisel olarak alınabilecek önlemlerin yanı sıra belediyenin iklim değişikliği ile ilgili mücadele faaliyetleri hakkında da bilgi veriliyor.


Çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini uzun yıllardır sürdüren Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkililerince konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün karşı karşıya olduğumuz dünyadaki çevre problemlerinin kaynağının, insanların yanlış tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hatta bu yanlış öyle boyutlara ulaşıyor ki, Türkiye'nin yüz ölçümünün neredeyse beş katı büyüklüğünde atıklardan oluşan bir kıta var oluyor; yedinci Kıta. Bizler, daha yaşanabilir, sağlıklı bir geleceğin doğa ve iklim dostu başka bir dünyanın düşüyle hareket ediyoruz. Gelecek nesillere bu düşünceyi aşılama gayretindeyiz.”

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