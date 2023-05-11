Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

Daha yaşanabilir bir dünya için temizlik ve ‘sıfır atık' çalışmalarını titizlikle sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da okullarda öğrencilere geri dönüşüm ve çevre konulu eğitimler veriyor. Son olarak Nail Reşit Ortaokulu'nda verilen eğitimde öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilere geri dönüşüm ve çevre konulu eğitimler vermeye devam ediyor Son olarak Nail Reşit Ortaokulu'nda verilen eğitimde geri dönüşümün önemi, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, dönüşümün ülke ekonomisine katkısı ve atıkların nasıl toplanması gerektiği tek anlatıldı.

Geri dönüşüm eğitimlerinin talepte bulunan ilçedeki diğer okullarda da verilmesi planlanıyor.