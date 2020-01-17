Öğrencilere karne, öğretmenlere gül

Bağcılar'da 2019-2020 Eğitim Ve Öğretim yarıyıl tatili ve karne dağıtım töreni büyük bir coşkuya sahne oldu. Tören sırasında “Lokman Amca” diyerek öğrencilerin sevgi gösterisinde bulunduğu Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, minikleri alınlarından öperek, başarılar temennisinde bulundu. Bağcılar Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'ndaki törene İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile Okul Müdürü Abdurrahman Kaçmaz ile okul idaresi ve öğretmenler katıldı.

Okulun öğrencilerinin öğretmenleri refakatinde minik elleriyle hazırladığı resim ve diğer el sanatı örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Davetliler öğrencilerin geçmişten günümüze ulaşan ev aletlerinden oluşan sergiyi ilgiyle gezdiler. Daha sonra öğrenciler Karadeniz yöresine ait halk oyunu örneği sundu ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Başkan Çağırıcı ana sınıfını ziyaret ederek miniklere hediye dağıttı.

Başkan Çağırıcı, “Evlatlarımızı emanet ettiğimiz güler yüzlü, çalışkan vefakar öğretmenlerimize ne yapsak az olur. Öğrencilerimiz de yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirsin. Karnesi pekiyi olanları tebrik ediyorum. Zayıf olanlar da üzülmesin, çok çalışarak inşallah telafi edecekler” dedi. Yarıyıl tatili ve karne dağıtım töreni daha sonra Gazi Anadolu Lisesi'nde devam etti.