Öğrencilere yerli ve milli destek

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Teknofest 2018'e en fazla öğrenci katılımı sağlayan okullara, söz verilen 3 boyutlu yazıcıları teslim edildi. Teslim töreni için yerli ve milli üretim 3 boyutlu yazıcının beklendiğini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Bu kadar milli teknoloji konuştuğumuz bir ortamda yabancı 3 boyutlu yazıcıları hediye etmeye elbette ki gönlümüz el vermedi” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İstanbul'da bulunan ve Teknofest 2018'e en çok öğrenci katılımı sağlayan okullara destek amaçlı 3 boyutlu (3D) yazıcı hediye etti. Tamamı yerli ve milli üretim olan 3D yazıcılar, Bilim Üsküdar'da düzenlenen özel bir törenle okul yöneticilerine teslim edildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, okul yöneticileri ve eğitimciler katıldı.

Teknofest'e en çok öğrenci katılımı sağlayan okullara 3D yazıcılarının teslim edileceği tören öncesinde ilk olarak kürsüye gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Biz bir söz verdik, onlara 3 boyutlu yazıcı hediye etme sözü. Her ne kadar aylar geçmiş olsa da biz bu sözü tuttuk. Biraz geç oldu ama güç olsun. İstedik ki biz bunları yurt dışından hazır almayalım. Kendi milli ve yerli tasarım olan yazıcılarımızı okullara teslim edelim. Öğrencilerimiz kendi geliştirdikleri özgün tasarımları bu ülkenin eliyle yapılan makinelerle üretsinler düşüncesiyle biraz bekletmiş olduk ama artık hazırız. Bugün sadece bu törenle noktalanmayacak bir süreç bu. Bu yazıcılar teslim edildikten sonra iletişim noktaları kuracağız ve mutlak suretle yazıcıların kullanımı, eğitiminin alınması için destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricamız, istirhamımız, bu makineler 24 saat boyunca çalışsın” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, “Ben hem bakanlığımıza, hem Türkiye Teknoloji Takımı'na, Teknofest'e emek verenlere, gönül verenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sizlerin de bunu benimsemeniz, birlikte çalışmanız, aynı gönülle bu yolculuğu devam ettirmeniz çok önemliydi. İnşallah bu sene de bunu büyüterek devam edeceğiz. Çocuklarımızla birlikte yerli ve milli bir çalışmanın, kendi teknolojimizi üst seviyelere çıkartmanın çabası içinde olacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi de aslında buna kılavuzluk edecek. Hep birlikte bu çabayı inşallah büyüterek devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu yıl Teknofest 17 - 22 Eylül'de, Atatürk Havalimanı'nda

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise önceki yıl yapılan Teknofest'e değinerek başladığı konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl yeni havaalanında, havaalanı henüz faaliyete geçmemişken birtakım altyapı ve ulaşım zorluklarıyla Teknofest'i gerçekleştirmiş ama ilk yılında dünyanın en büyük ikinci etkinliği olmayı başaran bir festivali kayda geçirmiştik. Bu yıl inşallah yine Eylül ayında, fakat bu kez Atatürk Havalimanı'nda 17 - 22 Eylül tarihleri arasında ve bu kez 4 gün değil, 6 gün sürecek bir festivali hayata geçireceğiz” dedi.

Konuşmasına 3 boyutlu yazıcıların kullanımı konusuyla devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Gönül isterdi ki bütün okullarımıza fiziki altyapı imkanları sunalım. Ama en azından burada biraz daha öncü olan okullarımıza bu 3 boyutlu yazıcıları hediye etme kararı almıştık. Ama bu kadar milli teknoloji konuştuğumuz bir ortamda yabancı 3 boyutlu yazıcıları hediye etmeye elbette ki gönlümüz el vermedi. Alya marka, Türk ürünü, milli ve özgün yazıcıları okullarımıza hediye etmiş olacağız ki, gençlerimiz de milli ve özgün ürünler geliştirsinler, tasarlasınlar, üretsinler. İnşallah çok güzel işler olacak bu ülkede. Büyük işleri hayata geçireceğiz ve inşallah 2023, 2053, 2071 hedeflerini bu zor coğrafyada, ay yıldızlı bayrağın altında hür ve tam bağımsız olarak ulaşacak bu ülke hepimizin ortak gayretleriyle” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 3 boyutlu yazıcıların hediye edileceği okulları adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilk yazıcıyı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden teslim aldı. Daha sonra törene katılanlarla toplu fotoğraf çekimine geçildi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl yarım milyondan fazla ziyaretçisi ile dikkat çeken Teknofest'in bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediği kaydedildi.