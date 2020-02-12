Öğrencilere yüzde 100 burs imkanı

247 yıllık akademik birikimiyle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim desteğini de yanına alan Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerini bekliyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki Doğa Koleji kampüslerinde, 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak Bursluluk Sınavında başarılı olan ilköğretim ve lise öğrencilerine %100'e varan burs desteği sağlanacak. Doğa koleji, bursluluk sınavı ile binlerce öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor.

Son başvuru tarihi 14 Şubat

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 210 bin öğrencinin katıldığı Doğa Koleji Bursluluk Sınavına, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Doğa'lı olmak isteyen 250 bin öğrencinin başvurması bekleniyor. Doğa Koleji Bursluluk Sınavı başvuruları 14 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sınavdaki başarılarına bağlı olarak %100'e varan burs imkânı kazanacak.

Bilimsel süreç becerileri kazanıyorlar

Proje modelli eğitim anlayışıyla öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen Doğa Koleji'nde öğrenciler, bilimsel süreç becerileri kazanarak, doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebiliyor. Öğrenciler araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen ve teknoloji okur yazarlığı, eleştirel düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatılarak, akranlarıyla birlikte dünyanın ve yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetişiyor.

Yeteneklerini hayata geçirme şansı

Doğa Koleji öğrencileri bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası iş birliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip oluyor. Doğa Koleji öğrencileri, dünyanın her alanda aldığı mesafeyi okuyabilen, bilimin beraberinde getirdiği ilkesel duruşa ve felsefeye uyum sağlamış, kendini kültür, sanat ve sporla besleyebilmiş aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcileri oluyor.