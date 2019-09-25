Öğrencilerin güvenliği Kartal Zabıtasına emanet

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kartal'daki okulların giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için trafik uygulaması çalışmalarına devam ediyor.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Kartal'daki 30 okulun önlerinde uygulama yapan zabıta ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasını sağlıyor. D 100 karayolunun üst kısmında kalan 15 ve alt kısmında kalan 15 okulda devam eden uygulamada ekipler, sabah 8'den itibaren okul önlerinde görev almaya başlayıp öğrencilerin okulla girişlerini sağlıyor.

Öğleden sonra ise saat 14.00'da okulların önüne gelen ekipler, bu kez de öğrencilerin çıkışı sırasında trafik kontrolünü gerçekleştiriyor. Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Sabri Taşkın İlkokulu da trafik uygulaması yapılan okullardan biri. Okulların dağılma saatlerinde görev yerlerini alan zabıta ekipleri, araç trafiğini de aksatmayacak şekilde öğrencilerin karayollarından karşıya geçişlerini sağlıyor.

Ekipler, yaşı küçük minikleri de zaman zaman kucaklayarak güvenli bir şekilde karşıya geçirirken yükü olan annelerin geçişine de yardımcı oluyor. Uygulama Kartal'ın farklı mahallelerinde bulunan 30 okulda hafta içi her gün devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Geleceğimiz olan öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla yıl boyunca sürdürdüğümüz trafik uygulaması çalışmasıyla öğrencilerimizi zabıta personeli abilerine, ablalarına emanet ediyoruz. Söz konusu trafik uygulaması ile velilerimiz de çocuklarını huzurla okula gönderebiliyor. Zabıta ekiplerimiz çocuklarımızın trafik güvenliğini sağlamakla kalmıyor, bir yandan da okul önlerinde seyyar satıcı, uyuşturucu ve öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek her türlü olaya müdahale ederek öğrencilerin ve velilerin esenliği, huzuru ve memnuniyeti için sabah, öğle ve akşam olmak üzere okul önlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda eğitimlerine devam edebilmesi adına Kartal Belediyesi olarak çalışmalarımız, aralıksız devam edecek” dedi.