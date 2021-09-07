Öğrencilerin kırtasiye malzemeleri Başakşehir Belediyesi'nden

Başakşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 5 bin 500 öğrencinin kalbine dokundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul çağında çocukları olan ailelerin evlerine misafir olarak kırtasiye desteğinde bulundu. Anaokulundan liseye kadar tüm öğrenciler için özenle hazırlanan çantalar ekipler tarafından ailelere teslim edildi. Çocukların ihtiyaçlarına göre çantaların içerisinde defter, kalem, boya kalemi, kalemlik, silgi, kalemtıraş ve yapıştırıcıya kadar tüm temel ihtiyaçlar yer aldı. Anaokulu çocukları için de Başakşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm kahramanları Başakgiller baskılı kumbara ve ailelere anahtarlık hediye edildi. Eğitim desteği için 2 bin 500 haneyi ziyaret eden ekipler, ilçe genelinde 5 bin 500 öğreniciye kırtasiye çantalarını ulaştırdı.

Öte yandan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, her bir öğrencinin adına özel bir mektup kaleme aldı. Mektup, belediye ekipleri tarafından ailelere teslim edildi. Başkan Kartoğlu mektubunda, Covid-19 salgını sebebiyle okullarından uzak kalan öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.