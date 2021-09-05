Öğrencilerin kırtasiye malzemeleri Esenyurt Belediyesinden

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, okulların açılmasına kısa bir süre kala okula başlama sevinci yaşayan öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere belediyenin sosyal yardımlarını yaptığı ESKART'lar dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine verilen ESKART'lar ile anlaşmalı kırtasiyelere giderek okul alışverişlerini yapabilecek.

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi Canan Düzcü, “2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize ESKART üzerinden kırtasiye yardımı yaptık. Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlarımıza ESKART'larını teslim ettik. Öğrencilerimiz, teslim edilen kartlarla kendilerine en yakın kırtasiyeye giderek okul alışverişlerini yapabilirler. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.