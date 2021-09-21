Öğrencilerin sağlığı için okul kantinleri denetlendi

Ekipler, fiyat etiketinden ürünlerin saklanma koşullarına kadar detaylı bir incelemede bulundu.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bağcılar Belediyesi, eğitim kurumlarına yönelik uygulamalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki okulların kantinlerinde geniş çaplı bir uygulama yaptı. Görevliler, öncelikle öğretmen ile öğrencilerin yiyecek ihtiyacını karşıladığı kantinlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu denetledi. Satışa sunulan ürünlerin saklama koşullarına bakılırken satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrolleri de yapıldı. Daha sonra da işyeri çalıştırma ruhsatından çöp kovalarına havalandırmadan haşereye karşı ilaçlama evraklarına kadar her detaya bakıldı. Fahiş fiyat uygulamasına karşı fiyat tarifesini de inceleyen ekipler, elde ettikleri bilgileri teftiş defterine kaydetti.

Velilerin içi rahat olsun

Çocukların sağlıklı gıda tüketiminde bulunmaları için gereken önemi gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yarınımız olan çocuklarımızın güvenli ortamlarda sağlıklı ürünler tüketmeleri için okul kantinlerini büyük bir titizlikle denetliyoruz. Velilerimizin içi rahat olsun çocuklarımızın sağlığına yönelik uygulamalarımızı eğitim sezonu boyunca belirli periyotlarla aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Seyyar satıcılara izin verilmiyor

Öte yandan, okul önlerinde sağlıksız gıda satışı yapan seyyar satıcılarla mücadele de devam ediyor. Ekipler, okulları dolaşıp giriş ve çıkış saatlerinde seyyar satıcılara izin vermiyor. Böylece haksız rekabetin önüne de geçilmiş oluyor.