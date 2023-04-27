Öğrencilerin ürettiği yük taşıma robotu TEKNOFEST finalinde

Öğrencilerin ürettiği yük taşıma robotu, fabrikalarda ve depolarda belirli yükleri kendisine atanmış yollarda taşımak üzere geliştirildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. 102 farklı kategoride yarışmaların olacağı TEKNOFEST'te “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması” finalistleri belirlendi. Doğuş Üniversitesi ROBODOU Teknoloji Takımı ürettiği yük taşıma robotu RB-ANT 5.0 ile adını finalistler arasına yazdırdı.

Danışmanlığını Öğr. Gör. İbrahim Evkay, kaptanlığını Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Emircan Kömürcü'nün üstlendiği ROBODOU Teknoloji Takımı yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Robot, fabrikalarda ve depolarda belirli yükleri kendisine atanmış yollarda taşımak üzere üretildi. Kendi yazılımı sayesinde tamamen otonom hareket edebilen robot, yapay zekâ algoritması ve devresi sayesinde engelleri tespit eder ve etrafından dolaşarak görevlerini tamamlar. Robotun güvenliği için gaz ve sıcaklık sensörleri bulunur ve muhtemel yangın veya zehirli gaz durumlarında yapay zekâ algoritması uyarı sistemleri aracılığıyla etrafındaki çalışanları ve komuta merkezini bilgilendirir. ROBODU Teknoloji Takımı, RB-ANT 5.0'ın başarısıyla gurur duyuyor ve TEKNOFEST'te finale kalmış olmaktan mutluluk duyuyor. Bu tür teknolojik gelişmeler, endüstrinin dijital dönüşümüne katkıda bulunurken, ülkemizin de teknolojik ilerlemesine destek oluyor.”