Öğrencilerin zihnini geliştiren özel atölye kuruldu

Bayrampaşa Ali Ülker Ortaokulu'nda kurulan yazı atölyesinde öğrencilere sanata saygının temel değer olduğu, verimli ve eğlenceli bir atölye ortamı sağlanıyor. Kurulan atölyesinde geri dönüştürülen ürünler kullanılıyor.

Bayrampaşa'da Ali Ülker Ortaokulu'nda bir ilk olma özelliği taşıyan ve tamamen öğrenciler tarafından geri dönüştürülen ürünler kullanılarak hazırlanan yazı atölyesinde öğrencilere eğlenceli bir ortam sağlanıyor. Ali Ülker Ortaokulu'nda öğretmenler tarafından öğrencilere atölye de düşünce ve fikirlerini kolaylıklar kaligrafi ve mandala ile sanata, yazıya ve sözlü ifadeye dönüştürmeleri konusunda sürekli alıştırmalar yaparak, ifade yeteneklerini geliştirdikleri özel bir atölye sunuldu. Kaligrafi ve Mandala çocuklarda konsantrasyonu arttırmasının yanında Mandala çizimi esnasında kullanılan pergel ve boya kalemleri el kasları ve zihnin gelişimine katkı sağlıyor. Öğrenciler atölyede daha önce depo olarak kullanılan yerde bulunan geri dönüştürülen ürünleri kullanarak sanat ürünleri ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda öğrencileri bir hobi edinmesi, doğayı koruma ve yaşatma amacı ve enerjisini daha rehabilite şekilde kullanmasını amaç ediniyor.

Bu proje ile sıfır atık proje çerçevesinde çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Ali Ülker Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serap Tunca “Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz bu proje ile sıfır atık projesi çerçevesinde çok güzel bir çalışmaya imza attık. Yazan Büyülü Eller proje ekibi olarak çalışacak bir yere ihtiyacımız vardı. Okulumuzun deposunu düzenleyerek, hiçbir şeyi atmadan geri dönüştürerek bir yazı atölyesi oluşturduk. Türkiye'de hiçbir okulda bildiğimiz kadarıyla yazı atölyesi bulunmuyor. Geri dönüşümden oluşturulan bir yazı atölyesi kavramı hiç yok. Tamamen öğrencilerin dokunuşuyla onların istekleri ile ayarlandı. Her şeyi kendileri yaptılar. Hiçbirimiz el sürmedik, onların yetişemediği yerde küçücük destekler verdik. Boyamalardan, yazı işlerine ve desenlerin oluşturulmasına kadar her şey onların emeği, çivi çakımı da buna dahil” dedi.

‘Ekipte herkesin ayrı görevleri var'

30 kişilik ekipte herkesin bir görevi olduğunu ifade eden Serap Tunca, “ Ekibimiz 30 kişilik, ekipte boyama yapanlar, vernik atanlar ve stencil çalışanlar olmak üzere herkesin bir görevi var. Kaligrafi ve mandala ekibi kurduk proje içerisinde, bir de geri dönüşüm ekibi kurunca tüm ekibin parçalarını birleştirince kendimize böyle güzel bir çalışma alanı yaptık. Aslında bir rehabilitasyon merkezi burası o çalışmalarda aynı şekilde psikolojisine yaptığınız bir yatırım burası, mandala ve kaligrafi kişinin kendisine çok fazla faydası var. Bir anlamda sıkıntılarınızdan uzaklaştırıyor sizi. Başta çocuklarıma ve onları bana emanet ettikleri için teşekkürler. En büyük destekçilerimiz onlardı. Çocuklarımın arkasında hep durdular. Çocuklarımın gelişimi için emek harcadılar” şeklinde konuştu.

‘Yazı atölyemizde gelecek öğrenciler de faydalanacak'

Ali Ülker Ortaokulu Müdürü Nevzat Ramazan “Öncelikle bu eseri okulumuza kazandıran aynı zamanda proje sorumlumuz Serap hanıma ve değerli öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok farklı ülkemizde bir ilk olan eser olan bu yazı atölyemizden bundan sonra gelecek öğrencilerimizde faydalanacaklar. O yüzden çok yararlı bir eser olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Kurulan atölyede bir de şiir kitabı yazan İlk Damlam şiir kitabının yazarı Damla Nur Cirit “Burada hepimizin emeği var. Başta okulun deposu nu belirledik ondan sonra işe koyulmaya başladık. Boyadık, düzenledik, tabloları boyadık teker teker içlerine yazıları yazdık. Hepimizin açıkçası büyük emeği var. Herkes farklı farklı şeyler yaptı. Mandala ve kaligrafi yapanlar işte benim de kitabım çıktı. Herkes birbirine yardım ederek uğraştı. Her şeyin bir başlangıcı vardır, hayatımın başlangıcına denk geldi galiba yani her şey bir denize bakışımla gerçekleşti, gerçekleri anladığımda ondan sonra böyle gelişti. 2 senenin toplamında yaklaşık 120 tane şiirim var. Hepsi bir kitapta toplandı” dedi.