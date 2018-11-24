Öğretmenler Günü'nde Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi'nin heykeli açıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi'nin heykelinin ve Avcılar'a kazandırılan Firuzköy Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'nin katılımıyla önce Firuzköy Gençlik Merkezi'nin ardından Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk öğretmeni olan Şemsi Efendi'nin metalden yapılmış heykelinin açılışı yapıldı. Firuzköy Gençlik Merkezi'nde 4 derslik, kütüphane ve etüt salonu bulunuyor.

"Bir öğretmen bir milletin istikbalini değiştirebilir"

Açılışta konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Bugün 24 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik unvanının verilmesinin 90'ıncı yılı. Biz köy enstitülerini kurarak aydınlanmayı gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz. Evlatlarımız burada, liseye üniversiteye hazırlanıyorlar. Bilgi yuvasına dönüşmüştür. Bir insanın en değerli serveti bilgi ile elde etmiş olduğu donanımlarıdır. Bir öğretmen bir milletin istikbalini değiştirebilir. İşte Şemsi Efendi, işte Mustafa Kemal Atatürk" dedi.