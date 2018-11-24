Öğretmenler Günü'nde duygulandıran reklam filmi

Anne babalarının büyük bir hassasiyetle büyüttükleri çocuklarını, okul çağına geldiğinde öğretmenlere emanet etmelerini anlatan film herkesi duygulandırdı.

Mutlu öğretmenlerin mutlu çocuklar yetiştireceğine inanan ve ‘Eğitimde önemli olan öğretmendir' sloganıyla hareket eden Vizyon Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan reklam filmiyle duygulandırdı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan filmde, anne ve babaların gözünden, dünyaya geldiği andan itibaren sevgi ve şefkatle büyüttükleri, üzerine titredikleri, hayatlarındaki en değerli varlıkları olan çocuklarını, okul çağı geldiğinde öğretmenlere emanet edişleri, duygusal bir dille anlatılıyor. Okul çağına geldikleri andan itibaren çocukların, anne ve babalarından daha fazla birlikte zaman geçirdikleri öğretmenlerin, bir bireyin gelişiminde ne kadar önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

Eğitime öğretmenlerden başlıyor

Türkiye'nin en güçlü öğrenme teknolojileri kurumlarından Sebit'in proje okulu olan, eğitim ve gelişime önce öğretmenlerinden başlayan Vizyon Koleji, bünyesindeki Vizyoner Öğretmen Akademisi (VÖA) ile tüm öğretmenlerine yıl boyunca süren eğitimler veriyor ve sanılanın aksine en büyük gücünün teknolojileri değil, öğretmenleri olduğuna inanıyor. Vizyon Koleji'nde teknoloji, öğretmenlerinin üzerindeki yükü yapay zekaya devrederek öğretmenlerine zaman kazandırmak ve bu zamanı öğrencileriyle daha kaliteli geçirmeleri için bir araç olarak kullanılıyor.