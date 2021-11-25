Öğretmenler Günü'nde “Geçmiş Zaman” sergisi

Büyükçekmece Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘'Geçmiş Zaman Olur ki'' isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

Kültürpark Kurşunluhan'da açılışı gerçekleştirilen sergide, geçmişten günümüze ulaşan öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte ilk ve ortaokul yıllarında çekilen siyah-beyaz fotoğrafları yer aldı. Açılışa katılanlara geçmiş zaman yolculuğu yaşatan sergi zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. Sergiyi ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğretmenlerin bizlerin baş tacı olduğunu ve bizleri yetiştiren öğretmenleri anmanın ulvi bir görev olduğunu söyledi. Tüm emekli ve görevi başındaki öğretmenlere teşekkür eden Başkan Akgün sergiyi öğretmenler ile birlikte gezdi. Katılım ve ilginin yoğun olduğu ‘'Geçmiş Zaman Olur ki'' fotoğraf sergisinde gelen tüm katılımcılara çiçek dağıtıldı.

Eğitimin Işığında Söyleşi

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında “Eğitimim Işığında” konulu bir de söyleşi etkinliği düzenlendi. Moderatörlüğünü Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner'in yaptığı söyleşiye İsmail Ertürk, Süheyla Ercen, Metin Usta ve Fulya Yener konuşmacı olarak katıldı. Başkan Hasan Akgün, söyleşi sonunda konuşmacılara çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.