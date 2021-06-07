Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevu sistemlerinin açıldığını açıklamasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne gelen öğretmen ve eğitim çalışanları aşılarını oldu.

Korana virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama 30 milyon dozu aştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurmasının ardından yaş sınırlaması olmaksızın aşılama başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne gelen öğretmen ve eğitim çalışanları da aşılarını oldu. Aşı randevusu almak isteyen eğitimciler MHRS, e-Nabız ve ALO 182 hattından randevu oluşturabiliyor. Aşılama çalışmaları kapsamında daha önce 813 bin öğretmen aşılanmıştı.

“Önümüzdeki yıl inşallah en iyi şekilde ders işleyeceğimizi düşünüyorum”

İlk doz aşısını olan öğretmenlerden Deniz Akardurmaz, sevinçli olduğunu dile getirerek, “Bugün ilk dozumu oldum çok mutluyum tabii ki daha önceden olmak isterdim, sıra geldiği için mutluyum. Önümüzdeki yıl inşallah en iyi şekilde ders işleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.