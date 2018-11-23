Öğretmenlerden 24 Kasım sergisi

Küçükçekmece'de görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü karma sergiyle kutladı.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışına Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Necati Tekbaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Nari başta olmak üzere çok sayıda öğretmen ile Küçükçekmeceli vatandaşlar katıldı.

"Öğretmenlerimiz donanımlı olursa toplum güzel olur"

Açılışta söz alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, "Burası çeşitli kültür programlarına ev sahipliği yapıyor. Ancak bugün ki ev sahipliğimiz gerçekten de çok anlamlı. Burada öğretmenlerimizin emeklerini göreceğiz. Unutmayalım öğretmenlerimiz ne kadar donanımlı olursa toplumumuz da o kadar güzel olacak. Emeği geçen hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Necati Tekbaş ise "Öğretmenlerimizin ne kadar yetenekli olduğunu burada göreceğiz. Bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğretmenlerin hünerlerini sergiledikleri Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi sanatseverlerden de tam not aldı. 14 öğretmenin 28 eserinin yer aldığı sergi 15 Aralık tarihine kadar görülebilir.

Programda ayrıca öğretmenlere protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi verildi.