Öğretmenlere yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası iş birliği

Öğretmen Yetiştirme Merkezleri'nin ilk projesi olan ‘Sana Değer Öğretmenim' programının ilk adımı olarak, öğretmenlere yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) hizmeti için Mektebim Okulları; Medical Park, BTN Sigorta ve Allianz Türkiye ile iş birliğine imza attı.

‘Sana Değer Öğretmenim' programı kapsamında tüm öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) hizmeti sunacak olan Mektebim Okulları, bu hizmet için sağlık ve sigortacılık sektörünün önemli isimlerinden Medical Park, BTN Sigorta ve Allianz Türkiye ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Toplantıda öğretmenler için hazırlanan tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında ve sunulacak hizmetlere yönelik bilgi paylaşıldı. Proje kapsamında lisansüstü programlar, eğitim ve araştırma amaçlı yurtdışı gezileri düzenleyecek ve bu çalışmalarla bir yandan öğretmenlerin kişisel gelişimlerine ve profesyonel yeterliliklerine destek olacak kurum, bir yandan da öğretmenlerin sağlıkları ve sosyal yaşamlarına da katkılar sunacak.

Özkök: “Öğretmenlerimize değerlerimiz diyoruz”

Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, genellikle eğitim kurumlarında itibar kelimesinin nicelik olarak algılandığını vurgulayarak, “Biz niceliği öne çıkarmadan önce niteliği öne çıkarmak istiyoruz. Nitelik olmadan nicelik olduğunda sağlıklı bir yapının olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle ilk yatırımı bizim için çok değerli olan öğretmenlerimize yapıyoruz. Öğretmenlerimize değerlerimiz diyoruz. Sloganımızda da ‘Sana Değer Öğretmenim' diyoruz. Öğretmenin sınıfta huzur içinde, başka bir şey düşünmeden işine odaklanması ve kurumunun ona sahip çıkmasını bilmesi bizler için çok değerli. Bu kapsamda paydaşlarımızla birlikte tüm öğretmenlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası yapıyoruz. Yapacağımız bu sigortanın tüm öğretmenlerimiz ve paydaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Gezgin: “Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli”

MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Ruhsar Gezgin yaptığı açıklamada, şirket olarak 2012 yılında tamamlayıcı sağlık sigortasının ortaya çıkmasına öncülük ettiklerini belirterek, “Bu öncülüğümüzle her zaman gurur duyuyoruz. Şuanda da devletimizin desteğiyle ve sigorta sektörünün diğer paydaşlarının da bu işe gönül vermesiyle, kısa sürede 1 milyona aşkın tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. 7 yıl içinde Türkiye'de çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Bu noktaya ulaşmamızdaki en büyük nedenlerden biriside Allianz gibi sigorta şirketleriyle yaptığımız iş birlikleridir. Bugün burada Mektebim Okullarıyla birlikte yaptığımız tamamlayıcı sağlık sigortasının bizim için çok daha büyük bir anlamı var. Çok sevdiğimiz bir söz vardır, ‘Bir ülkenin geleceği, o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlıdır'. Ülkemizi emanet edeceğimiz, toplumumuzu ileriye taşıyacak olan nesiller şuan ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim görüyorlar. Bunların geleceğe güvenle bakan, özgür düşünen, bilimin peşinden koşan nesiller olmasını sağlayan da değerli öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Özalp: “Öğretmenlerimizin hayatına değer katacak çalışmalarda yer almak bizler için gurur verici”

Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp da, böyle bir iş birliğinin içinde olduklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Cumhuriyetimizi gelişmiş ve geleceğe güvenle bakan bir ülke haline getirmenin yolu toplumuza yönelik eğitilmiş, donanımlı, çağdaş bireyler kazandırmaktan geçiyor. Bu büyük sorumluluğunu üzerine alan öğretmenlerimizin hayatına değer katacak her türlü çalışmada yer almak bizler için gurur verici” diye konuştu.

Mektebim Okulları tarafından kurulan, kurum ve devlet okullarının çalışan öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişim alanlarında eğitim hizmeti sunacak olan ‘Öğretmen Yetiştirme Merkezleri' 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla faaliyetlere başlayacak.