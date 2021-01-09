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Oğulcan Çağlayan 3. golünü kaydetti

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ligdeki 3.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.


Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan da gollerden birini attı. Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, takımının 5. golünü kaydetti. Oğulcan attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı. Bu golleri de oynadığı son 4 karşılaşmada attı.


Karşılaşmaya 11'de başlayan başarılı futbolcu, 65. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.

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