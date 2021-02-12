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Oğulcan Çağlayan'dan Arda Turan paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, 2 maçlık cezası onanan Arda Turan ile alakalı bir paylaşım yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu yaptığı açıklamada Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı. Bu kararın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Turan ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Çağlayan, "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerini kullanırken bir de fotoğraf paylaştı.

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