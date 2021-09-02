İhlas Haber Ajansı

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Oğulcan Çağlayan'dan teşekkür mesajı

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, lisansının çıkmasının ardından Galatasaray camiasına teşekkür etti.


Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında giderilen anlaşmazlık sonrasında lisansı çıkan Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mutlu olduğunu ifade eden Çağlayan, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim ve büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım" ifadelerini kullandı.

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