Oğulcan Çağlayan'ın kariyeri

Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'de 24 resmi maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı. Oğulcan, 2013-2014 sezonu başında bir süre Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmıştı. Başarılı futbolcu şimdi A Takım için ter dökecek. Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Oğulcan Çağlayan geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor ile geçirirken, 26 Haziran'da sözleşmesini fesh etti. 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor ile 2019-2020 sezonunda 22 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası müsabakasına çıkıp, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu kariyerinde Gaziantepspor, Kayseri Erciyerspor, Kayserispor ve Gaziantep FK da mücadele etti. Oğulcan ayrıca Bursaspor altyapısında da forma giydi. Milli Takım'da da U16, U17, U19 ve U21'de oynadı.