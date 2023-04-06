Oğulları öldürülen anne ile baba, cinayet şüphelisinin tahliyesi hakkında konuştu

Ümraniye'de kızının eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 yaşında öldürülen gencin annesi ile babası şüphelinin tahliye edilmesine tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde sabah işe gitmek için evden çıkan Batuhan Kurt, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu olayın ardından tutuklandı. Göksu'nun “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan Göksu'nun yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Öldürülen Batuhan Kurt'un babası Murat Kurt “Oğlumun katilini ikinci mahkemede serbest bıraktılar. Bu şahısın FETÖ'den yurt dışı yasağı mevcut. Anadolu Adliyesi 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi 2'inci duruşmasında bazı delillere ulaştık ve onları da sunduk. Sunduğumuz delillerin yeterli gelmediğini ifade edip ve başka deliller de sunduk. Bizi hakim dinlemedi ve şahısın mağdur olduğunu, 10 aydır içeride tutuklu olduğunu ifade ederek cinayet mahkumu olan bir kişiyi tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlik ile serbest bıraktılar” şeklinde konuştu.

Batuhan Kurt'un annesi Mümine Kurt ise, “Yaklaşık bir hafta önce avukatımız içeri bir dilekçe verdi ve yardım edenlerin araştırılmasını istedi. Birçok defa dilekçe verdik ve taksi içeriye sokulsun ve taksi içi kameralarıyla tekrar çekim yapılarak eşleştirilsin ve kriminal inceleme yapılsın istedik. Tek delilimiz olan şeyi hakim kabul etmedi. Taksiciyi getirdiler, taksici kabul etti, şahsın olduğunu doğruladı. Teşhis ettiği halde taksiciyi hakim hiçe saydı. Oğlum ve eşim mahkeme salonunda konuşmak istediler ama hakim ısrarla ‘sizi mi dinleyeceğim, akşama kadar sizi mi dinleyeceğim' dedi. Orada isyan ettik, hakime bağırdık. ‘Mahkumu çıkarmayın delil karartacak' dedik ama bizi dışarıya attırdı” dedi.