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Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada

Arnavutköy’de oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Arnavutköy'de bir aile, oğullarının nikahına gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışmıştı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişiden 4'ü ağır yaralanırken, damadın annesi Ayşe Gülen Özkan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin ve aracın çarpışması ve aracın sürüklenmesi görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da paniklediği görülüyor.

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