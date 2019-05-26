İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sahada yer aldı.


Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada Oğuz Kağan Güçtekin 211 gün sonra forma şansı buldu. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası son olarak Süper Lig'in 10. Haftasında Ankaragücü karşısında forma giyen Güçtekin 6 ay 28 gün sonra sarı-lacivertli formaya Antalyaspor maçında Nabil Dirar'ın yerine 83. dakikada dahil oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.