Oğuzhan Özyakup: "Feyenoord'a kendimi geliştirmek geldim"

Devre arasında Beşiktaş'tan Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralık olan giden Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlılarda zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Benim de hedeflerim vardı. Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda'dayım. Her şey yolunda" dedi.

Hollanda'nın Feyenoord takımında kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup, Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak transfer olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Benim de hedeflerim vardı. Beşiktaş'ta biraz zor bir dönem geçirdim, Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda'dayım. Her şey yolunda. Evde elimden geldiğince idman yapıyorum" dedi.

"Hollanda'da dışarı çıkabiliyorsun ama 3 kişiden fazla grup oluşturamıyorsun"

Hollanda'daki antrenmanları hakkında da bilgi veren Oğuzhan Özyakup, "Kulübümüz bir program gönderdi, uygulamalar üzerinden idman yapıyoruz. 45 dakikalık idman oluyor. Hollanda'da dışarı çıkabiliyorsun ama 3 kişiden fazla grup oluşturamıyorsun. 1.5 metrelik mesafe olması gerekiyor. Genellikle parkta tek başıma koşu yapıyorum. Arkadaşımın spor salonu var onunla mesafeyi koruyarak idman yapıyorum. Uygulama üzerinden fitness hocası ile bir araya geliyoruz. Hocamız tüm hareketleri gösteriyor. Sabah 10-11'de terasımda idmanı yapıyorum" diye konuştu.

"Bazı şeylerin farkına varmaya başladık sanırım"

Salgın döneminde herkesin yaşamın değerini daha iyi anladığını aktaran Oğuzhan, "Bazı şeylerin farkına varmaya başladık sanırım. 27 yaşındayım, benim yaşımdakiler sadece ufak bir griple atlatırım bunu diye düşünüyordu ama burada önemli olan annelerimiz, babalarımız ve dedelerimiz. Onlar için çok riskli, evde kal sağlıklı kal, sadece bu korona ile ilgili değil, genelde de spor yapmak sağlımız için önemli. İnşallah bunu atlattıktan sonra insanlar evde yaptıkları spora devam ederler" şeklinde konuştu.

"Kaan Ayhan ile Türkiye'yi temsil edeceğiz"

Espor'da düzenlenecek bir futbol turnuvasında milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte Türkiye'yi temsil edeceklerini açıklayan Özyakup, "Bu ayın sonunda her milli takımdan iki oyuncunun katılacağı, Avrupa şampiyonası gibi bir turnuva düzenlenecek. Kaan ve ben Türk Milli Takımını temsil edeceğiz. İnşallah o turnuvada başarılı oluruz. Spordan önemli şeyler var. Sağlık çok önemli. Genel olarak evde olmayı çok severim. Bu yönden biraz da işime geldi" ifadelerini kullandı.